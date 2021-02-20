Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 февраля

В субботу, 20 февраля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха — до минус 10 градусов. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Ночью в столице столбики термометров опустятся до отметки минус 15 градусов.

В Подмосковье местами ожидаются небольшой снег и гололедица. Днем температура воздуха составит минус 13 градусов, ночью — минус 18 градусов, местами до минус 23 градусов, передает «Газета.ру».

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале следующей недели в Москву вернется морозная погода на 10–13 градусов ниже климатической нормы.