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Ледовый городок снесли на центральной площади Томска

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На Новособорной площади Томска рабочие демонтировали ледовый городок. Ледяные фигуры, установленные там, начали трескаться. Таким образом, они стали представлять опасность для горожан.

Фигуры снесли грейдером, сообщает РИА Томск. В это же время начали демонтаж и всех других ледовых городков Томска. До этого сотрудники городского комитета общественной безопасности и администраций районов провели полное обследование состояния горок, ледяных скульптур и других элементов зимних городков.

Ледовый городок на Новособорной площади открылся 18 декабря. Там была установлена 24-метровая искусственная елка, большая ледяная горка, детский лабиринт и скульптуры изо льда. Ледяные фигуры появились там в качестве альтернативы отмененному международному фестивалю «Хрустальный Томск».

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