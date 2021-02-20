Ледовый городок снесли на центральной площади Томска

На Новособорной площади Томска рабочие демонтировали ледовый городок. Ледяные фигуры, установленные там, начали трескаться. Таким образом, они стали представлять опасность для горожан.

Фигуры снесли грейдером, сообщает РИА Томск. В это же время начали демонтаж и всех других ледовых городков Томска. До этого сотрудники городского комитета общественной безопасности и администраций районов провели полное обследование состояния горок, ледяных скульптур и других элементов зимних городков.

Ледовый городок на Новособорной площади открылся 18 декабря. Там была установлена 24-метровая искусственная елка, большая ледяная горка, детский лабиринт и скульптуры изо льда. Ледяные фигуры появились там в качестве альтернативы отмененному международному фестивалю «Хрустальный Томск».