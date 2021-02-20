Двое военных погибли при крушении самолета ВВС США в Алабаме

Учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США разбился на территории американского штата Алабама, двое военных погибли. Об этом 19 февраля сообщает ABC News.

По информации телеканала, реактивный самолет Т-38 упал в лесистой местности неподалеку от регионального аэропорта Монтгомери.

Отмечается, что летательный аппарат закреплен за 14-м учебно-летным крылом на базе ВВС Колумбус в соседнем штате Миссисипи.

Причина крушения пока не установлена. Военные намерены расследовать происшествие.

9 февраля самолет ВВС Парагвая разбился около международного аэропорта столицы страны, в результате погибли семь человек, один пассажир выжил.