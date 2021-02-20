Музей Победы запускает курсы для школьников по созданию видеоконтента

С 20 февраля Музей Победы в Москве запускает бесплатные курсы для школьников по созданию видеоконтента. Об этом сообщила пресс-служба музея в пятницу, 19 февраля.

Курсы будут проходить в рамках проекта «Интерактивное музейно-образовательное пространство школьных музеев города Москвы». На курсах школьников научат основам видеосъемки и видеомонтажа, а также помогут закрепить полученные знания на практике. Слушателям курсов расскажут о выборе аппаратуры и режимах съемки, научат работать со светом и звуком, а также обрабатывать и монтировать видео.

Помимо этого, школьникам расскажут, как работать со спикером в кадре и делать записи стендапов. Их также обучат основам ораторского искусства и актерского мастерства.

Обучение каждой группы будет длиться два дня по четыре часа. После окончания курсов ребята под руководством музейных экспертов снимут видеоэкскурсию по экспозиции своего школьного музея. Видео опубликуют на YouTube-канале «Школьный музей Победы». Все слушатели получат сертификаты, пишет агентство городских новостей «Москва».

В музее отметили, что в 2021 году курс пройдут порядка 200 участников программы «Школьный музей Победы».

В январе Министерство просвещения России запустило конкурс «Навигаторы детства», который сформирует кадровый резерв специалистов по воспитательной работе. В тестовом варианте новые вакантные должности будут официально введены в штатное расписание школ в данных регионах России с 1 марта 2021 года.