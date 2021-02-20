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Возобновлено движение по Крымскому мосту в сторону Керчи

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Возобновлено движение легковых автомобилей по Крымскому мосту в сторону Керчи. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому краю.

«Разрешен проезд по Крымскому мосту легкового автотранспорта, который движется в направлении города Керчь. Водителей грузового автотранспорта и вахтовых автобусов, которые направляются далее, на территорию Крыма, мы убедили разместиться в гостиницах города Тамани. Часть автолюбителей отправили в город Краснодар», — сообщили в ведомстве.

Движение по мосту было перекрыто из-за обильного снегопада днем ранее. Сообщалось, что на подъезде к мосту из-за ограничения движения скопилось около 80 автомобилей, в районе станицы Тамань для автомобилистов развернули пункт обогрева.

Кроме того, вице-премьер республики Евгений Кабанов сообщил, что из-за непогоды власти Крыма объявили режим угрозы ЧС в восточной части полуострова. В связи с этим оперативные службы на обозначенной территории были переведены в режим повышенной готовности. Также на полуострове действует штормовое предупреждение из-за снегопада.

Вечером в тот же день было восстановлено движение в сторону Краснодара.

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