Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Возобновлено движение по Крымскому мосту в сторону Керчи
Общество
Установлено вероятное местонахождение людей под завалами после ЧП в Норильске
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Рязанью
Мир
Госдеп не предложил новых санкций по «Северному потоку — 2»
Общество
В ЦБ РФ спрогнозировали популярное мошенничество в 2021 году
Мир
Госдеп пообещал добиваться прекращения поставок оружия Ирану
Общество
Названы последствия отказа от масок после первой дозы вакцины от COVID-19
Мир
Шеф Пентагона заявил о приверженности США укреплению армии Украины
Мир
Общее количество жертв COVID-19 в США в ближайшие дни превысит 500 тыс.

Трех человек спасли при тушении пожара в жилом доме в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели спасли трех человек при тушении пожара в жилом доме на севере Москвы. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Пожар вспыхнул в ночь на 20 февраля по адресу Песчаный переулок, дом 2/11. Загорелась одна из квартир на девятом этаже 14-этажного здания. Площадь пожара составила 5 кв. м.

В ходе проведения разведки и тушения пожара пожарные спасли из квартиры трех человек, из соседних квартир вывели еще пять человек. До прибытия спасателей подъезд самостоятельно покинули около 30 человек, пишет агентство городских новостей «Москва».

Одного из пострадавших передали медикам для осмотра. Возгорание было ликвидировано в 02:15.

19 февраля сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре в Кирове.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021