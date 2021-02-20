Трех человек спасли при тушении пожара в жилом доме в Москве

Спасатели спасли трех человек при тушении пожара в жилом доме на севере Москвы. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Пожар вспыхнул в ночь на 20 февраля по адресу Песчаный переулок, дом 2/11. Загорелась одна из квартир на девятом этаже 14-этажного здания. Площадь пожара составила 5 кв. м.

В ходе проведения разведки и тушения пожара пожарные спасли из квартиры трех человек, из соседних квартир вывели еще пять человек. До прибытия спасателей подъезд самостоятельно покинули около 30 человек, пишет агентство городских новостей «Москва».

Одного из пострадавших передали медикам для осмотра. Возгорание было ликвидировано в 02:15.

19 февраля сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре в Кирове.