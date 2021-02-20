Сильные морозы возвращаются в Алтайский край

В Алтайском крае наступил очередной период морозов. В ночь на воскресенье, 21 февраля, в регионе температура опустится до -32 градусов.

Накануне, как сообщили в алтайском Гидрометцентре, в предгорьях пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается сильная гололедица. Днем будет до -19 градусов. В Барнауле дневная температура опустится до -17 градусов, пишет altapress.ru.

С понедельника, 22 февраля, в Москве ожидается морозная погода на 10–13 градусов ниже климатической нормы, предупредили в Гидрометцентре России. Ночная температура в начале недели будет в диапазоне 21–26 градусов мороза.