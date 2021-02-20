Обрушение на фабрике в Норильске произошло в ходе работ по усилению конструкций

Обрушение в Норильской обогатительной фабрике произошло во время работ по усилению конструкций. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

«В здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Ремонт производится силами ООО «Норильскникельремонт», — рассказали в надзорном ведомстве.

Отмечается, что фабрика продолжает работу, но с ограничениями из-за аварийно-спасательной операции.

Инцидент произошел 20 февраля около 4:00 по местному времени (0:00 мск). Обрушились три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения. Первоначально сообщалось о площади обрушения в 200 кв. м, позднее МЧС заявило о 1 тыс. кв. м.

Сообщалось, что под завалами могли оказаться восемь человек, из которых двое смогли выбраться самостоятельно, еще четверо были извлечены спасателями. Один из спасенных впоследствии скончался. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. По данным МЧС, на месте ЧП работают 181 человек и 65 единиц техники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).