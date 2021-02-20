США не предложили новых санкций по «Северному потоку — 2»

Госдепартамент не предложил новых санкций в докладе конгрессу США по «Северному потоку — 2», пишет 20 февраля Bloomberg со ссылкой на доклад американского ведомства.

Отмечается, что в списке юридических лиц, попадающих под возможные новые ограничения, фигурируют российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и ее владелец — компания «КВТ-Рус». Однако, подчеркивает агентство, в отношении них уже действуют американские санкции, введенные в прошлом месяце.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что в документе отсутствовали какие-либо немецкие или другие европейские организации, также участвовавшие в строительству трубопровода.

Как пишет Bloomberg, решение США не вводить новых санкций отражает политический расчет госсекретаря Энтони Блинкена не бросать вызов Германии, которая является ключевым союзником Штатов на международной арене.

Накануне агентство писало, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над трубопроводом «Северный поток – 2», в свои санкционные списки из-за желания американцев замедлить процессы строительства проекта, не разругавшись при этом с Евросоюзом. Вместе с этим уточнялось, что ограничения коснутся только небольшого числа компаний, тесно связанных с Россией.

В этот же день пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что власти США ведут переговоры с Евросоюзом по поводу реализации проекта «Северный поток — 2», однако не стал раскрывать их суть.

В конце 2019 года американские власти ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Именно тогда в список попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.