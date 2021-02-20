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Врач призвала россиян «запивать» стресс водой

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Стрессовые ситуации ни в коем случае нельзя заедать даже полезной едой, а лучше всего такие моменты «запивать» водой. Об этом 20 февраля заявила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

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«Когда мы запиваем стресс, то мы разрываем логическую цепь, когда мозг в стрессовой ситуации стимулирует надпочечники для выработки гормона стресса, то есть кортизола. Когда мы пьем воду, эта связь прекращается, и гормоны не вырабатываются», — сказала она в интервью радио Sputnik.

По словам Павловой, заедание стресса ведет к нарушению пищевого поведения, стимулируя к употреблению еды. И если сегодня под рукой есть еда, то завтра ее может не оказаться, и человек пойдет «за гамбургером или чем-то таким».

Помимо воды медик рекомендует в стрессовой ситуации прибегнуть к физическим упражнениям.

«Почему, когда человек нервничает, он начинает ходить? Это такая защитная реакция, но ее можно простимулировать сознательно. Если поделать что-то физически, то уменьшается стрессогенность», — сказала Павлова.

Ранее, 7 февраля, директор Центра практической психологии Сергей Ключников перечислил несколько способов борьбы со стрессом и раздражением, которые возникают во время нахождения в автомобильных пробках.

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