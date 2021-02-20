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В Петербурге напали на сотрудника Госпогранслужбы Украины

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В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на сотрудника Госпогранслужбы Украины, который охранял генконсульство страны. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

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ЧП произошло на улице Бонч-Бруевича ранее в этот день. В сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина звонит по домофону, охранник открывает дверь. После этого мужчина несколько раз бьет его ножом, после чего спокойно отходит, бросив в воздух пачку принесенных бумаг. Видно, что мужчина остается во дворе консульства Украины и поднимает руки вверх.

Предварительно установлено, что некий вооруженный ножом мужчина был записан на прием в учреждение, и сразу после того, как охранник открыл ему дверь, он без объяснения причин набросился на него и сумел нанести ему два ножевых ранения.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, до ее приезда другой военнослужащий погранслужбы оказывал раненому первую медицинскую помощь. Нападавшего обезвредили и доставили в отдел полиции, пишет НСН.

Раненого охранника увезли в Мариинскую больницу. Травма оказалась легкой, отмечает телеканал «360».

В генконсульстве уточнили, что 34-летний нападавший оказался гражданином РФ, его задержали. Источник в силовых структурах рассказал «РИА Новости», что злоумышленник, предположительно, страдает от психического заболевания. Его увезли в психиатрическую клинику, где диагностировали у него острое психическое расстройство.

Причины нападения неясны. Однако СМИ обратили внимание, что отец задержанного родился на Украине, а его мать — из Ростовской области. Также обратили внимание на его богатую криминальную биографию. Как пишет сайт kp.ru, мужчина ранее уже был судим. Решение о возможности отдать его под суд за нападение будет принято по результатам медосвидетельствования.

Ранее 19 февраля сообщалось, что начальник маяка в Финском заливе в районе Кронштадта госпитализирован с колото-резаным ранением. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. По некоторым данным, нападавших было трое, это люди, которые попросились переночевать, но получили отказ.

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