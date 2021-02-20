Психотерапевт назвал способ избежать «гипноза» телефонных мошенников

Телефонные мошенники часто используют технику нейролингвистического программирования (НЛП) и гипноза, чтобы заполучить данные банковской карты своей жертвы, рассказал доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев.

Он отметил, что зачастую под воздействие участливого и поначалу мягкого голоса гипнотизеров-мошенников попадают пожилые люди, которые чувствуют себя одинокими и обделенными вниманием. По схеме злоумышленников, в определенный момент они скомандуют выдать необходимый пароль.

Для того, чтобы не стать жертвой таких мошенников, необходимо прервать контакт со звонящим или спросить его данные и адрес организации, которую он представляет. Это, по словам психотерапевта, может привести в замешательство злоумышленника, и он прервет беседу.

«Таким образом, чтобы уберечься от аферы, необходимы вопросы-сомнения, разрыв монолога мошенника, прекращение беседы на начальном этапе разговора с незнакомым человеком. Обязательно уточните паспортные данные звонящего, адрес офиса и номер телефона, куда сразу необходимо перезвонить — и тогда можно сразу убедиться во лжи», — цитирует Салынцева 20 февраля агентство «Прайм».

17 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что за последние полгода телефонные мошенники с помощью преступных схем по обману людей похитили у жителей России свыше 6,7 млн рублей.