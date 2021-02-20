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В России появится первый рейтинг безопасности городов

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В России появится первый федеральный рейтинг безопасности городов на основе единых стандартов и методологии, разработанных в рамках создания системы «Безопасный город». Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе «Ростеха».

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«В ходе научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) впервые сформированы единые понятия и методология создания безопасных городов, которая, в частности, будет использована для создания первого в России спецрейтинга, отражающего ситуацию в регионе по различным рискам: например, землетрясения, аварии на тепло- и энергосетях», — передает «РИА Новости».

Кроме того, разработан новый подход к прогнозированию в области общественной безопасности и правопорядка, который предусматривает предиктивных технологий для предупреждения развития чрезвычайных ситуаций.

НИОКР проводит «Ростех» по заказу МЧС России. Итоги первого этапа были приняты ведомственной комиссией для их реализации и «внедрения в публичную деятельность органов публичной власти» на всех уровнях, об этом говорится в письме МЧС вице-премьеру России Юрию Борисову.

Планируется, что «Безопасный город» станет единым информационным пространством, в котором будут собраны данные с различных подсистем. Далее, с помощью единых алгоритмов реагирования, можно будет выстраивать работу ведомств, экстренных и оперативных служб на региональном и муниципальном уровнях. При этом, на данный момент, из контура информационного обмена выпадают службы городского хозяйства, ресурсосберегающие организации, объекты промышленности, транспортной инфраструктуры.

«У каждого субъекта собственное понимание категорий и требований безопасности, поэтому информация о произошедшем на их территории может выпадать из поля зрения. С внедрением единых стандартов вся информация в режиме реального времени будет стекаться в одно информационное пространство», — рассказал агентству информированный источник в силовых структурах.

По словам генерального конструктора аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» Оксаны Якимюк, система объединяет в себе теории катастроф, рисков и практика в области безопасности жизнедеятельности, социологии, психологии, урбанистики, экологии, здравоохранения, транспорта и других отраслей.

Ранее, 18 декабря, сообщалось, что в Красноярске в 2021 году в рамках модернизации системы «Безопасный город» будут установлены 298 новых камер видеонаблюдения.

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