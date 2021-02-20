IT-эксперты заявили об уязвимости школьных чатов для мошенников

Каждый четвертый школьный чат или сообщество находится в открытом доступе, подсчитали эксперты из команды интерактивной рабочей тетради Skysmart (проект Skyeng). Такие выводы они сделали из анонимного опроса 2,8 тыс. учителей. С ним ознакомились «Известия».

— Родительские или классные чаты в меньшей степени интересуют злоумышленников. Но это не говорит о том, что данные хорошо защищены. Из исследования мы видим, что каждый четвертый чат или сообщество, где учителя общаются с учениками, открыт, и любой может видеть контакты других участников, данные об успеваемости, фото с мероприятий, другие сведения и использовать эту информацию по своему усмотрению, — предупредил GR-директор Skyeng Макар Гончаров.

Открытые чаты и сообщества подразумевают полный доступ посторонних лиц к любой публикуемой там информации и являются благоприятной средой для киберпреступлений, бьют тревогу опрошенные «Известиями» эксперты в области информационной безопасности.

При этом не обязательно атака будет проведена непосредственно в группе, сведения могут использовать для подготовки и изучения жертв, сказала исполнительный директор компании «Акронис Инфозащита» Елена Бочерова. Если злоумышленник получит доступ к данным, он обязательно попытается их монетизировать, отметил руководитель группы развития бизнеса Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев. Он либо продаст данные в Darknet, либо попробует использовать сведения для атаки на жертву, считает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Засадное положение: четверть школьных чатов уязвимы для мошенников