Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Госдуме заявили об угрозе всему миру со стороны НАТО
Происшествия
Масштабное обрушение произошло на Норильской обогатительной фабрике
Общество
Россиян предупредили о приближающемся глобальном похолодании
Мир
Украина национализирует часть нефтепровода «Самара — Западное направление»
Экономика
Стоимость биткоина превысила $56 тыс. и установила новый рекорд
Мир
Госдеп пообещал добиваться прекращения поставок оружия Ирану
Общество
Названы последствия отказа от масок после первой дозы вакцины от COVID-19
Мир
Шеф Пентагона заявил о приверженности США укреплению армии Украины
Мир
Общее количество жертв COVID-19 в США в ближайшие дни превысит 500 тыс.

IT-эксперты заявили об уязвимости школьных чатов для мошенников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый четвертый школьный чат или сообщество находится в открытом доступе, подсчитали эксперты из команды интерактивной рабочей тетради Skysmart (проект Skyeng). Такие выводы они сделали из анонимного опроса 2,8 тыс. учителей. С ним ознакомились «Известия».

— Родительские или классные чаты в меньшей степени интересуют злоумышленников. Но это не говорит о том, что данные хорошо защищены. Из исследования мы видим, что каждый четвертый чат или сообщество, где учителя общаются с учениками, открыт, и любой может видеть контакты других участников, данные об успеваемости, фото с мероприятий, другие сведения и использовать эту информацию по своему усмотрению, — предупредил GR-директор Skyeng Макар Гончаров.

Открытые чаты и сообщества подразумевают полный доступ посторонних лиц к любой публикуемой там информации и являются благоприятной средой для киберпреступлений, бьют тревогу опрошенные «Известиями» эксперты в области информационной безопасности.

При этом не обязательно атака будет проведена непосредственно в группе, сведения могут использовать для подготовки и изучения жертв, сказала исполнительный директор компании «Акронис Инфозащита» Елена Бочерова. Если злоумышленник получит доступ к данным, он обязательно попытается их монетизировать, отметил руководитель группы развития бизнеса Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев. Он либо продаст данные в Darknet, либо попробует использовать сведения для атаки на жертву, считает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Засадное положение: четверть школьных чатов уязвимы для мошенников

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021