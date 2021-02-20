Один человек погиб при падении самолета на грузовик в Лос-Анджелесе

Одномоторный самолет упал на грузовой автомобиль в порту Лос-Анджелеса, штат Калифорния, сообщает в пятницу, 19 февраля, телеканал abc7.

Согласно информации спасательных служб, в результате крушения пилот летательного аппарата погиб на месте, а 30-летний водитель грузовика госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Авария произошла примерно в полдень по местному времени (23:00 мск). Причина крушения выясняется.

Порт продолжает свою работу в штатном режиме, поскольку инцидент пришелся на его «изолированную часть».

15 февраля в районе американских Виргинских островов произошло крушение вертолета, погибли четыре человека.