Netflix выпустил тизер-трейлер аниме-сериала по вселенной Dota

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер-трейлер к аниме-сериалу по вселенной компьютерной игры Dota. Ролик доступен на канале Netflix Russia в YouTube с пятницы, 19 февраля.

Производством сериала занималась южнокорейская команда Studio MIR. Шоураннером выступил Эшли Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс»).

Сериал расскажет о драконьем рыцаре Дэвионе, судьба которого меняется после встречи с древним эльдвурмом и с принцессой Мираной. Полноценный трейлер опубликуют 2 марта, отмечает телеканал «360».

Первый сезон шоу получил название «DOTA: кровь дракона». Он будет состоять из восьми эпизодов. Релиз на платформе намечен на 25 марта.

Релиз видеоигры Dota 2 состоялся в 2013 году, это стало продолжением пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III Dota.

О скором выпуске аниме-сериала по популярной компьютерной игре Netflix сообщил 17 февраля.