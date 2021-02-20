Более половины компаний малого и среднего бизнеса закончили год с прибылью

58% МСП отметили прибыль по итогам 2020 года, только 22% предприятий малого и среднего бизнеса получили убыток, а 18% вышли в «ноль», сказано в исследовании ПСБ, проведенном совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research. Опрос прошли более 1,7 тыс. компаний из различных секторов бизнеса по всей России.

Почти половина респондентов сообщили, что не смогли получить ожидаемый доход в период новогодних каникул и предпраздничных дней из-за усиления коронавирусных ограничений в большинстве регионов.

По итогам года даже в условиях пандемии предприятия получили прибыль, потому что смогли перестроиться, принять антикризисные меры, сократить расходы и правильно выстроить свою работу, считает председатель комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. Он отметил, что результаты работы МСП оказались лучше, чем ожидалось. По прогнозам, с убытками должны были закончить год 60% компаний, а с прибылью – только 40%.

Значительную помощь МСП оказали меры государственной и банковской поддержки. Задолженность компаний выросла на 1 трлн рублей, рассказали в пресс-службе ПСБ, однако эту нагрузку нельзя назвать значительной.

В 2021 году в плюс могут выйти 75% предприятий, считают Владимир Гамза и сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

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Себе не в убыток: больше половины МСП закончили год с прибылью