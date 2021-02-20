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Минтранс попросили обязать авиакомпании бесплатно вносить правки в билеты

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Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) попросило Минтранс обязать перевозчиков бесплатно вносить до двух правок в авиабилет на внутренних рейсах. Речь о корректировке не более одной буквы в фамилии и не более одной цифры в номере паспорта, следует из обращения председателя ООП Ильи Зотова к министру транспорта Виталию Савельеву (есть в распоряжении «Известий»). Представитель Минтранса подтвердил «Известиям» получение письма, но отметил, что ведомство еще не успело ознакомиться с предложением.

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Представители Ural Airlines и Nordwind сообщили «Известиям», что в компаниях поддерживают данную инициативу. В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили «Известиям», что инициатива заслуживает внимания, отметив, что необходимо крайне осторожно отнестись к вопросу проверки достоверности данных при их замене.

Согласно документу, инициатива направлена на то, чтобы уравнять права пассажиров воздушного и железнодорожного транспорта на внутренних рейсах. Предлагается внести изменения в федеральные авиационные правила, которые должны стать основой для решения спорных ситуаций, возникающих между пассажирами и авиакомпаниями.

Предложение с высокой долей вероятности может быть поддержано, потому что реализация меры не повлечет расходных обязательств бюджета, отметил Илья Зотов в разговоре с «Известиями». В общем объеме пассажиров с ошибками и опечатками сталкиваются не более 1% на рейсе, добавил эксперт. По подсчетам ОПП, ежегодно такая проблема касается больше 100 тыс. покупателей авиабилетов. Компании требуют за любые правки от 500 рублей до полной стоимости перелета, указали в ООП.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Имена дороже денег: авиакомпании хотят обязать бесплатно вносить правки в билеты

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