Полиция в Москве ищет открывшего стрельбу водителя такси

Московские полицейские разыскивают водителя такси, который открыл стрельбу в воздух в Лефортовском тоннеле. Об этом в пятницу, 19 февраля, ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в ночь на 19 февраля. Между пассажирами и водителем такси вспыхнул конфликт, в результате которого водитель дважды выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет. В результате стрельбы никто не пострадал, пишет «Ридус».

«Таксист влез в разговор между мной и моим спутником, мешал общению. Дважды мы просили его не вмешиваться, затем ответили резко. Он выхватил предмет, похожий на пистолет, и стал им прямо в машине угрожать», — приводит «Вечерняя Москва» слова пассажиров такси.

После этого водитель остановился прямо в тоннеле, нарушив тем самым ПДД, и потребовал, чтобы пассажиры покинули машину. После того как мужчины попытались забрать из машины свои вещи, таксист открыл огонь, после чего направил дуло пистолета на пассажиров, отмечает телеканал «Звезда». Затем он сел в машину и уехал, а через 300 м выбросил ноутбук и платежный терминал, принадлежавшие пассажирам, прямо на дорогу. В результате их раздавили проезжающие машины.

Потерпевшие написали заявления в правоохранительные органы. Проводится проверка. Полицейские ведут розыск подозреваемого. Как рассказали телеканалу «360» в столичном главке МВД, предположительно, стрельба велась из травматического оружия.

9 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют создать стандарт этического поведения для водителей такси. В специальном документе будут закреплены минимальные требования к качеству услуг, а также обобщенный «портрет» водителя. При разработке кодекса этики будет учитываться мнение перевозчиков и пассажиров.