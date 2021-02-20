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Общее количество жертв COVID-19 в США в ближайшие дни превысит 500 тыс.
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Общее количество жертв COVID-19 в США в ближайшие дни превысит 500 тыс.

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Общее количество умерших от последствий заболевания COVID-19 в США в ближайшее время превысит 500 тыс. человек. Об этом 19 февраля заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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«Через несколько дней мы пересечем (отметку в) 500 тыс. <...> Это почти на 70 тыс. больше, чем число американцев, погибших во Второй мировой войне», — передает его слова телеканал CNN.

По последним сведениям Университета Джонса Хопкинса, в стране заразились уже свыше 27,95 млн человек, скончались более 495 тыс.

Ранее, 12 февраля, Байден заявил о «гигантских» проблемах с распространением вакцины от коронавирусной инфекции в США. Американский лидер отметил, что на данный момент власти столкнулись с логистическими проблемами в распространении препаратов. Он добавил, что к концу лета страна должна получить около 200 млн доз вакцины от COVID-19, однако сделать так, чтобы лекарство получили все граждане, будет сложно.

США начали массовую вакцинацию населения, которая пока идет с задержками. Администрация Байдена намерена обеспечить вакцинацию с использованием 100 млн доз за свои первые 100 дней, то есть до конца апреля. Каждая из двух одобренных в США вакцин (Moderna и Pfizer/BioNTech) требует двух доз.

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