Подъезд к причалу на реке Толбе отремонтируют в Псковской области

В Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 1 декабря 2021 года отремонтируют подъезд к новому причалу на реке Толбе в Псковском районе.

На участке протяженностью 2,2 км рабочие ГБУ ПО «Псковавтодор» проведут планировку откосов насыпи, расчистят полосу отвода от кустарника и деревьев, выполнят устройство водоотводных канав, отфрезеруют старое покрытие, уложат слои из новых асфальтобетонных смесей, укрепят обочины. Запланирован ремонт деформационных швов на мосту через реку Старцева, сообщает Псковское агентство информации. Стоимость работ превышает 31 млн рублей.

Напомним, в 2022 году дорожники в Пскове закончат реконструкцию участка улицы Кузбасской Дивизии от Восточного проезда до Михайловской. Кроме того, летом будет ремонтироваться улица Бастионная от Вокзальной до Заводской, завершится обновление Инженерной вместе с дублерами и тротуарами.