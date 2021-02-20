Дату регистрации вакцины «КовиВак» Минздрав объявит позже

В пятницу 19 февраля информагентства со ссылкой на ресурс «Стопкоронавирус» объявили, что регистрация вакцины «КовиВак», разработанной в Центре им. Чумакова, состоится 20 февраля. Однако сейчас такой информации на федеральном сайте нет. На просьбу «Известий» уточнить дату регистрации в Минздраве сообщили, что она будет объявлена позже.

«КовиВак» станет третьей отечественной вакциной от коронавируса. В отличие от уже зарегистрированных «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», препарат разработали на основе целого инактивированного («убитого») коронавируса, а не его фрагментов.

Центр Чумакова имеет богатую историю по созданию таких вакцин, рассказал «Известиям» вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

— Это классическая, хорошо отработанная в России технология, по которой производят вакцины от клещевого энцефалита, полиомиелита, кори, и других заболеваний, — отметил он. — Организм вырабатывает иммунитет на все компоненты вируса.

Вакцинолог добавил, что другие зарегистрированные в РФ вакцины используют в качестве антигена (соединение, вызывающее иммунный ответ) только фрагмент вируса. Однако SARS-CoV-2 — достаточно сложный объект, и механизм его взаимодействия с организмом активностью не ограничивается каким-либо одним белком.

Точнее судить о характеристиках «КовиВак» можно будет только после обнародования данных о ее клинических испытаниях.

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