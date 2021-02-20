Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Госдуме заявили об угрозе всему миру со стороны НАТО
Мир
Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса
Общество
Россиян предупредили о приближающемся глобальном похолодании
Мир
Украина национализирует часть нефтепровода «Самара — Западное направление»
Экономика
Стоимость биткоина превысила $56 тыс. и установила новый рекорд
Мир
Госдеп пообещал добиваться прекращения поставок оружия Ирану
Общество
Названы последствия отказа от масок после первой дозы вакцины от COVID-19
Мир
Шеф Пентагона заявил о приверженности США укреплению армии Украины
Мир
Общее количество жертв COVID-19 в США в ближайшие дни превысит 500 тыс.

Россиянам хотят разрешить заселяться в гостиницы по загранпаспортам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По действующему законодательству отельеры обязаны отказывать клиентам в номерах при непредъявлении внутреннего документа. Это ограничение планируется снять, говорится в протоколе заседания экспертной группы по «Трансформации делового климата» (ТДК, документ есть у «Известий»). Участники встречи попросили МВД проработать поправки до 1 апреля.

Действующие правила создают определенные неудобства для граждан, прежде всего, для транзитных туристов. Значительная часть поездок за границу из регионов проходит с пересадкой в крупных хабах, прежде всего, в Москве. Если россиянин, например, запланировал остановиться в столице на какое-то время, то он не сможет заехать в гостиницу по заграну, тогда как других документов зачастую при себе может и не иметь, поскольку конечная цель — путешествие за рубеж.

В протоколе заседания группы по ТДК отмечается и другая сложность — обмен сведениями о постояльцах отелей с МВД. Согласно документу, действующую процедуру могут упростить. В частности, как пояснили источники, присутствовавшие на заседании, речь о создании классифицированными отелями специальных профилей на Едином портале госуслуг. В аккаунт гостиницы можно будет заносить данные о клиентах, пояснили они. Систему не сложно состыковать с собственным софтом отеля. Эта опция действует с 2017 года, однако в тестовом режиме и с определенными техническими ограничениями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Документ в оборот: россияне смогут въезжать в отели по загранпаспорту

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021