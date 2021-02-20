Россиянам хотят разрешить заселяться в гостиницы по загранпаспортам

По действующему законодательству отельеры обязаны отказывать клиентам в номерах при непредъявлении внутреннего документа. Это ограничение планируется снять, говорится в протоколе заседания экспертной группы по «Трансформации делового климата» (ТДК, документ есть у «Известий»). Участники встречи попросили МВД проработать поправки до 1 апреля.

Действующие правила создают определенные неудобства для граждан, прежде всего, для транзитных туристов. Значительная часть поездок за границу из регионов проходит с пересадкой в крупных хабах, прежде всего, в Москве. Если россиянин, например, запланировал остановиться в столице на какое-то время, то он не сможет заехать в гостиницу по заграну, тогда как других документов зачастую при себе может и не иметь, поскольку конечная цель — путешествие за рубеж.

В протоколе заседания группы по ТДК отмечается и другая сложность — обмен сведениями о постояльцах отелей с МВД. Согласно документу, действующую процедуру могут упростить. В частности, как пояснили источники, присутствовавшие на заседании, речь о создании классифицированными отелями специальных профилей на Едином портале госуслуг. В аккаунт гостиницы можно будет заносить данные о клиентах, пояснили они. Систему не сложно состыковать с собственным софтом отеля. Эта опция действует с 2017 года, однако в тестовом режиме и с определенными техническими ограничениями.

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Документ в оборот: россияне смогут въезжать в отели по загранпаспорту