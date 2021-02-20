Назначен новый глава комиссии по расследованию взрыва в морском порту Бейрута

Высший судебный совет Ливана утвердил кандидатуру Тарека аль-Битара на должность нового главы комиссии по расследованию обстоятельств взрыва в морском порту Бейрута в августе прошлого года, сообщает 19 февраля телеканал Al-Jadeed.

В среду, 17 февраля, по решению Кассационного суда был смещен судья Фади Савван с поста главы комиссии по расследованию ЧП в бейрутском порту. Его обвинили в превышении полномочий после выдачи ордера на арест бывшего министра общественных работ и транспорта страны Юсефа Фенианоса. Судья посчитал экс-чиновника виновным «в преступной халатности, которая повлекла за собой трагедию и человеческие жертвы».

Отстранение Саввана вызвало акции протеста со стороны родственников погибших и пострадавших во время взрыва, а также ливанских активистов.

Кроме того, лидер оппозиционной партии «Ливанские силы» Самир Джааджаа призвал создать независимую международную комиссию по установлению обстоятельств катастрофы.

4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв на складе. Погибли более 150 человек, свыше 6 тыс. получили ранения различной степени тяжести. В результате взрыва было полностью или частично разрушено порядка 4 тыс. зданий.

По официальной версии властей, сдетонировали около 2,75 тыс. т аммиачной селитры, изъятой таможней шесть лет назад. Позже выяснилось, что владельцем судна Rhosus, которое доставило груз с селитрой в порт Бейрута в 2013 году, был российский бизнесмен Игорь Гречушкин.