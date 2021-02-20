Незаконную вырубку деревьев пресекли в Амурской области

В Мазановском районе Амурской области полицейские обнаружили гражданина, занимающегося незаконной рубкой лесных насаждений. На месте происшествия обнаружены спиленные деревья, два трактора, передвижная бытовка и бензопила.

Предварительно установлено, что с декабря 2020 года по январь 2021 года житель села Раздольного и нанятые им рабочие незаконно вырубили деревья: 70 лиственниц и три березы. Министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области причинен ущерб на общую сумму около 700 тыс. рублей, информирует asn24.ru.

В отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.