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В Новороссийске 11 юных футболистов госпитализировали с признаками отравления

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11 подростков, которые профессионально играют за одну футбольную команду, госпитализированы в Новороссийске с признаками отравления. Об этом 19 февраля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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«Вечером в пятницу в пансионате, находящемся в селе Широкая Балка, за медицинской помощью обратись 12 подростков и 6 взрослых. Все они были доставлены в больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит». После обследования врачей госпитализированы 11 подростков и один взрослый», — сообщили агентству.

Госпитализированные подростки — воспитанники Академии футбола Крыма в возрасте 16-17 лет. Госпитализированный взрослый — один из сопровождающих. Как рассказал президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха, в общей сложности медицинская помощь понадобилась 20 подросткам, половине из которых уже стало лучше.

«Еще не понимаем, как это случилось... Пока, предварительно, суп стал причиной (отравления. — Ред.), но результатов анализов еще нет. Все контролирующие органы включились», — рассказал он.

Ранее в пятницу стало известно, что в гимназии № 1 в Оренбурге несколько воспитанников получили пищевое отравление после того, как пообедали в школьной столовой. После приема пищи в столовой у них появились рвота и тошнота, поднялась температура. Количество пострадавших при этом не уточняется.

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