В Приморском крае построят 14 сельских медицинских учреждений

В 2021–2022 годах в сельских поселениях Приморского края будут построены восемь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и шесть врачебных амбулаторий.

Новые ФАПы откроют в поселке Партизан, в селе Кофровка, в ряде сел Чугуевского округа — Изюбриный, Варпаховка, Ленино, Верхняя, Бреевка, Заветное — и в селе Нагорное в Пожарском районе. В дальнегорских микрорайонах Горубша и Горелое, в поселке Терней, в селах Новостройка и Пожарское Пожарского района, в селе Барабаш Хасанского района будут возведены амбулатории, пишет Vostokmedia.

Строительство развернется в рамках федеральной программы по обеспечению жителей отдаленных населенных пунктов медицинской помощью. В течение ближайших пяти лет также будут построены шесть центральных районных больниц, столько же поликлиник, 124 медицинских объекта ожидает капитальный ремонт.