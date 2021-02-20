Госдеп США не раскрыл суть переговоров с ЕС по «Северному потоку – 2»

Власти США не раскрывают суть своих переговоров с Евросоюзом по поводу реализации проекта «Северный поток – 2». Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«Я бы не хотел характеризовать частные обсуждения», — передает его слова ТАСС.

При этом Прайс повторил, что США считают «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы.

Ранее в пятницу глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти ФРГ нацелены на создание условий для завершения строительства «Северного потока – 2».

В начале февраля стало известно, что власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода. Отмечалось, что американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию трубопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

В германском правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

5 февраля стало известно, что правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по газопроводу. Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность «Северному потоку – 2», который должен соединить Россию и Германию.

На следующий день судно «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании. После этого начальник отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Александр Демченко подтвердил данные о том, что строительство участка газопровода в водах Дании планируется завершить в апреле 2021 года.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.