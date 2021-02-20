Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В Госдуме заявили об угрозе всему миру со стороны НАТО
Мир
Госдеп пообещал добиваться прекращения поставок оружия Ирану
Общество
Россиян предупредили о приближающемся глобальном похолодании
Мир
Госдеп США не раскрыл суть переговоров с ЕС по «Северному потоку – 2»
Происшествия
В Новороссийске 11 юных футболистов госпитализировали с признаками отравления
Мир
Глава минкульта Украины оценил санкции против Медведчука
Общество
Названы последствия отказа от масок после первой дозы вакцины от COVID-19
Мир
Глава Пентагона обсудил со странами НАТО вызовы со стороны России и КНР
Мир
Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в G7

Госдеп США не раскрыл суть переговоров с ЕС по «Северному потоку – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США не раскрывают суть своих переговоров с Евросоюзом по поводу реализации проекта «Северный поток – 2». Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Издалека долго: каковы шансы на успешный запуск «Северного потока – 2»
В «Газпроме» допустили, что проект может быть приостановлен из-за политического давления

«Я бы не хотел характеризовать частные обсуждения», — передает его слова ТАСС.

При этом Прайс повторил, что США считают «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы.

Ранее в пятницу глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти ФРГ нацелены на создание условий для завершения строительства «Северного потока – 2».

В начале февраля стало известно, что власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода. Отмечалось, что американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию трубопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

В германском правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

5 февраля стало известно, что правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по газопроводу. Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность «Северному потоку – 2», который должен соединить Россию и Германию.

На следующий день судно «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании. После этого начальник отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Александр Демченко подтвердил данные о том, что строительство участка газопровода в водах Дании планируется завершить в апреле 2021 года.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021