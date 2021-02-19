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Главу района в Липецкой области будут судить за злоупотребления

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В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении главы Долгоруковского района Константина Моргачева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

Фигурант временно отстранен от должности. Его имущество стоимостью около 500 тыс. рублей находится под арестом, передает ИА «Абирег». По версии следствия, руководитель Долгоруковского района купил в селе Екатериновка три квартиры для сирот, а также еще одно помещение для нужд администрации. Стоимость этой недвижимости была завышенной. Кроме того, и квартиры, и помещение были ненадлежащего качества.

По подсчетам следователей, ущерб от действий чиновника составил 1,7 млн рублей. При этом были нарушены права сирот. Они не могут пользоваться жильем с 2015 года.

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