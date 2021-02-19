Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Госдуме заявили об угрозе всему миру со стороны НАТО
Мир
Госдеп пообещал добиваться прекращения поставок оружия Ирану
Общество
Россиян предупредили о приближающемся глобальном похолодании
Мир
Госдеп США не раскрыл суть переговоров с ЕС по «Северному потоку – 2»
Происшествия
В Новороссийске 11 юных футболистов госпитализировали с признаками отравления
Мир
Глава минкульта Украины оценил санкции против Медведчука
Общество
Названы последствия отказа от масок после первой дозы вакцины от COVID-19
Мир
Глава Пентагона обсудил со странами НАТО вызовы со стороны России и КНР
Мир
Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в G7

В Госдуме заявили об угрозе всему миру со стороны НАТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия НАТО несут угрозы и риски для всего современного мира. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Видим стремление Запада перекроить постсоветское пространство»
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко — о кризисах вблизи российских границ

По словам депутата, в этой связи желание ослабить альянс должно быть естественным не только для России, но и для других здравомыслящих стран.

«Почему мы не должны желать ослабить НАТО, если эта организация нам явным образом угрожает? Если эта организация сохранилась тогда, когда был ликвидирован Варшавский договор. Если эта организация вместо того, чтобы снижать свой военный потенциал, постоянно его умножает», — заявил парламентарий «РИА Новости».

Новиков добавил, что НАТО продолжает приближать военные базы к границам РФ и демонстрировать свою агрессивность. Однако, как подчеркнул политик, существует также вопрос целенаправленных действий России против организации. Он пояснил, что по теме политики страны в отношении альянса существует множество слухов и элементов информационной войны.

«Если подходить концептуально, то НАТО вообще не имеет права на существование после разрушения Варшавского договора», — заключил парламентарий.

Ранее в этот же день президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также стремлении ослабить НАТО и «европейский проект». Однако он добавил, что не хочет возвращать мир к ситуации, похожей на холодную войну. По его словам, Штаты предпочитают мир, в котором все смогли бы определять собственный путь развития без угроз применения силы.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо.

При этом днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021