В Госдуме заявили об угрозе всему миру со стороны НАТО

Действия НАТО несут угрозы и риски для всего современного мира. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По словам депутата, в этой связи желание ослабить альянс должно быть естественным не только для России, но и для других здравомыслящих стран.

«Почему мы не должны желать ослабить НАТО, если эта организация нам явным образом угрожает? Если эта организация сохранилась тогда, когда был ликвидирован Варшавский договор. Если эта организация вместо того, чтобы снижать свой военный потенциал, постоянно его умножает», — заявил парламентарий «РИА Новости».

Новиков добавил, что НАТО продолжает приближать военные базы к границам РФ и демонстрировать свою агрессивность. Однако, как подчеркнул политик, существует также вопрос целенаправленных действий России против организации. Он пояснил, что по теме политики страны в отношении альянса существует множество слухов и элементов информационной войны.

«Если подходить концептуально, то НАТО вообще не имеет права на существование после разрушения Варшавского договора», — заключил парламентарий.

Ранее в этот же день президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также стремлении ослабить НАТО и «европейский проект». Однако он добавил, что не хочет возвращать мир к ситуации, похожей на холодную войну. По его словам, Штаты предпочитают мир, в котором все смогли бы определять собственный путь развития без угроз применения силы.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо.

При этом днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.