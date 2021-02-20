Эксперты заметили скачок спроса на компьютерные игры перед 23 Февраля

Спрос на целый ряд товаров в преддверии 23 Февраля показал значительный скачок, однако самый внушительный рост продаж, по данным аналитиков, продемонстрировали компьютерные игры.

Так, в соотношении год к году частота их покупок выросла в 10 раз, а средний чек затрат подскочил в четыре раза и достиг 7592 рублей.

В интернет-магазине Ozon также заметили, что с 15 по 18 февраля в пять раз выросли продажи игровых консолей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Эксперты службы аналитики «Платформы ОФД» объясняют такой скачок спроса на компьютерные игры последствием самоизоляции и преобладанием домашнего времяпрепровождения на фоне пандемии коронавируса. Также влияние на это не могло не оказать, по их мнению, и бурное развитие игровой индустрии.

«Как правило, покупки приставок и сопутствующей техники совершают сами мужчины», — отметили специалисты.

Также в преддверии Дня защитника Отечества в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли продажи часов, рубашек и трусов. При этом, согласно опросу сервиса hh.ru, проведенному для «Известий», подарки любимому человеку в этом году планируют сделать только 23% россиянок. Еще 28% собираются порадовать отца, 20% — сына, 13% — брата, 20% — других родственников мужского пола.

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Все в игре: мужчины решили сами поздравить себя с 23 Февраля