Кравчук поддержал санкции СНБО Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук поддержал санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в отношении 19 юридических лиц и восьми физлиц, в том числе в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены.

«У страны, которая воюет, не может быть поблажек, не может быть участия кого-то, кто идет вразрез с борьбой народа за независимость, вредит этой борьбе. Я поддерживал и поддерживаю реальные конкретные действия не только СНБО, но и Верховной рады, президента Украины… Идет реальная война. На силу отвечаем силой. На выстрелы отвечаем выстрелами. Зеркально», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

О санкциях СНБО Украины в отношении Медведчука стало известно ранее в пятницу. Они распространяются на все имущество политика. Действие ограничений продлится три года. Основанием для решения СНБО послужило обвинение в финансировании терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Помимо того, СНБО ввел ограничения еще для двух украинских граждан и трех россиян, а также пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев–Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

5 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина» анонсировал скорое введение ограничений против ряда украинских граждан, в том числе депутатов Верховной рады. Тогда же он допустил, что среди лиц, которые попадут под действие санкций, окажется Медведчук.

За день до этого украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов. По словам Медведчука, есть все доказательства нарушения главой государства конституции.