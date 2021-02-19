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Байден обвинил Россию в подрыве отношений Европы и США

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Россия хочет ослабить европейский проект и союз НАТО, а также подорвать трансатлантическое единство. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

«Россия хочет ослабить европейский проект и союз НАТО. Хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость. Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с едиными и сильным трансатлантическим союзом», — отметил Байден.

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По его словам, США необходимо защищать суверенитет Украины от России. Он подчеркнул, что сложности в отношениях с Россией также реальны, как и с Китаем. Однако Байден заключил, что Вашингтон не собирается вступать в конфликт.

«Мы хотим будущее, в котором все страны могут самостоятельно выбирать свой путь без угроз насилия и вмешательства. Наша задача состоит в противостоянии соперничества, но оно не должно исключать взаимодействия по вопросам, которые касаются всех нас», — сказал президент США.

Ранее, 12 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо.

При этом днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.

Известно, что Мюнхенская конференция проходит в онлайн-формате 19-20 февраля. В ней примут участие в том числе американский президент Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри.

12 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует выступать на мероприятии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже заявил, что никаких бойкотов по отношению к Мюнхенской конференции по безопасности нет. При этом он подчеркнул, что ему неизвестно, кто будет участвовать от России в этом мероприятии.

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