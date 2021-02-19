Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Россиян предупредили о приближающемся глобальном похолодании
Мир
Глава Пентагона обсудил со странами НАТО вызовы со стороны России и КНР
Мир
СНБО Украины почти единогласно проголосовал за введение новых санкций
Общество
Названы последствия отказа от масок после первой дозы вакцины от COVID-19
Экономика
Цена биткоина превысила $55 тыс.
Мир
Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в G7
Мир
В посольстве рассказали о возможных сроках открытия Кипра для россиян
Мир
Эстония разрешит въезд гражданам восьми государств Европы
Мир
Словацкий премьер отметил необходимость покупки вакцины «Спутник V»

Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в G7

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Джо Байдена не намерена приглашать Россию присоединиться к формату G7. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джен Псаки.

Опять «семерка»: нужен ли России саммит G7
Предложение Дональда Трампа о подключении Австралии, Индии, РФ и Южной Кореи требует уточнений

Таким образом, по ее словам, Байден не разделил позицию своего предшественника Дональда Трампа.

Любое приглашение России присоединиться к G7 будет делаться в партнерстве со всеми странами-участницами, говорится в материале агентства.

17 января сообщалось, что Австралия, Индия и Южная Корея приглашены в качестве стран-гостей к участию в саммите G7, который пройдет с 11 по 13 июня в графстве Корнуолл на юге Англии.

Премьер-министры и президенты стран-участниц G7 соберутся вместе, чтобы обсудить общие проблемы. Ожидается, что они обсудят меры по борьбе с пандемией коронавируса, изменение климата, а также обеспечение доступа людей по всему миру к благам открытой торговли, технологических достижений и научных открытий.

Данная встреча станет первым очным саммитом G7 почти за два года. Десять лидеров — Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и три приглашенные страны — будут представлять около 60% населения, живущего в демократических странах.

22 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Россия не получала никаких приглашений на саммит G7, который состоится в Великобритании.

31 мая прошлого года президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит G7 на сентябрь из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Позже американский посол в РФ Джон Салливан сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают детали возможного участия России в заседании G7. Однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков опроверг эту иформацию, отметив, что обсуждать любые вопросы в современном мире без участия Китая невозможно. При этом в сентябре саммит G7 так и не состоялся.

В «большую семерку» в настоящее время входят США, Канада, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Италия. Россия покинула объединение в 2014 году. Москва отмечала, что не стремится обратно, так как данный формат не так эффективен, как «большая двадцатка».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021