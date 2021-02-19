Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в G7

Администрация президента США Джо Байдена не намерена приглашать Россию присоединиться к формату G7. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джен Псаки.

Таким образом, по ее словам, Байден не разделил позицию своего предшественника Дональда Трампа.

Любое приглашение России присоединиться к G7 будет делаться в партнерстве со всеми странами-участницами, говорится в материале агентства.

17 января сообщалось, что Австралия, Индия и Южная Корея приглашены в качестве стран-гостей к участию в саммите G7, который пройдет с 11 по 13 июня в графстве Корнуолл на юге Англии.

Премьер-министры и президенты стран-участниц G7 соберутся вместе, чтобы обсудить общие проблемы. Ожидается, что они обсудят меры по борьбе с пандемией коронавируса, изменение климата, а также обеспечение доступа людей по всему миру к благам открытой торговли, технологических достижений и научных открытий.

Данная встреча станет первым очным саммитом G7 почти за два года. Десять лидеров — Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и три приглашенные страны — будут представлять около 60% населения, живущего в демократических странах.

22 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Россия не получала никаких приглашений на саммит G7, который состоится в Великобритании.

31 мая прошлого года президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит G7 на сентябрь из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Позже американский посол в РФ Джон Салливан сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают детали возможного участия России в заседании G7. Однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков опроверг эту иформацию, отметив, что обсуждать любые вопросы в современном мире без участия Китая невозможно. При этом в сентябре саммит G7 так и не состоялся.

В «большую семерку» в настоящее время входят США, Канада, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Италия. Россия покинула объединение в 2014 году. Москва отмечала, что не стремится обратно, так как данный формат не так эффективен, как «большая двадцатка».