В посольстве рассказали о возможных сроках открытия Кипра для россиян

Республика Кипр примет российских туристов, вероятно, не ранее 1 апреля. Об этом сообщили в пятницу, 19 февраля, в посольстве России в Никосии.

«В минтрансе Кипра подтвердили предположения, что с 1 марта и ориентировочно до 1 апреля Россия, скорее всего, будет занесена в так называемую серую категорию в реестре кипрского министерства здравоохранения, пребывание в которой исключает возможность приезда туристов из РФ на остров», — сказали ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

Источник также отметил, что в минтрансе дали понять, что до 1 апреля Россия, скорее всего, не войдет в отличительные категории, которые дают право туристам приезжать на Кипр без специального разрешения.

Ранее, 18 февраля, стало известно, что власти Кипра примут новые меры по борьбе с коронавирусом. С 1 марта страна присвоит всем государствам, откуда в страну прибывают туристы, цвета по риску распространения COVID-19. От цветов стран будут зависеть требования, предъявляемые к приезжающим.

Кипр возобновит оформление туристических виз гражданам России с 1 марта. Об этом «Известиям» заявили в посольстве страны в Москве. Там уточнили: процесс подачи документов на визу полностью перейдет в онлайн-формат, заявку нужно будет регистрировать в электронном виде через веб-сайты посольства и консульств. По прибытии на Кипр у граждан РФ запросят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом сертификат о вакцинировании его не заменит, нужен будет именно результат теста.

В Росавиации «Известиям» заявили, что регулярное пассажирское авиасообщение с Кипром по-прежнему не восстановлено. Представители туротрасли РФ отметили, что после того, как посольство Кипра возобновит выдачу турвиз, спрос на Средиземноморье начнет расти и достигнет пика ближе к маю.