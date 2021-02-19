В ОПЗЖ оценили санкции СНБО против Медведчука

Решение о санкциях в отношении главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко стало еще одним шагом Украины к диктатуре. Такое заявление опубликовано 19 февраля на сайте политической силы.

«Режим Владимира Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан», — полагают в партии. Отмечается, что политик не выполнил ни одного предвыборного обещания, начал уничтожать демократию на Украине.

«Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима», — отметили в партии.

Введение санкций против Тараса Козака и членов семей активистов партия расценивает как спланированный акт политических репрессий. Никаких законных оснований для введения санкций нет, отметили в партии.

В ОПЗЖ инициировали начало процедуры импичмента Зеленского, и сделают все, чтобы довести ее до конца, пообещала партия.

Санкции введены ранее в пятницу, они распространяются на всё имущество Медведчука. Действие ограничений продлится три года. За день до этого украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.

Как полагает Медведчук, все доказательства нарушения главой государства конституции.