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Почти 1 тыс. домовладений может оказаться в зоне паводка в Липецке

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Серьезный паводок ожидается на территории Липецка. При наихудшем сценарии в зоне подтопления могут оказаться 950 домовладений с населением более 2,9 тыс. человек.

По данным Гидрометцентра, большая вода придет в город в конце марта или начале апреля. Глава администрации Липецка Евгения Уваркина утвердила список мер по безаварийному пропуску талой воды. В него в том числе входят вырубка поросли и вывоз мусора из русел Липовки, а также ручьев и водоотводных канав. Об этом пишет GOROD48.

Механизированная очистка канавы под Сокольским путепроводом была проведена в конце прошлой недели. Также специалисты управления благоустройства Липецка промыли водоотводные трубы на улицах Фрунзе, Гастелло, Шмидта и 40 лет Советской Армии. В ближайшее время опиловку деревьев и вывоз мусора проведут на улицах XX Партсъезда, Брестской, Былинной, Дарвина и Богатырской.

До 1 марта жителям районов, где прогнозируется паводок, раздадут памятки. В прошлые годы для горожан подготовили девять пунктов временного размещения.

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