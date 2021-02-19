Два новых очага бешенства выявили в Омской области

Два случая бешенства выявили в населенных пунктах Омской области. На территориях введен карантин.

В деревне Ачаирки в Нижнеомском районе бешенством заболела собака. В деревне Ольховка Черлакского района вирус выявили у лисы. Населенные пункты признали неблагополучными, специалисты проводят мероприятия для предотвращения распространения бешенства. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Жителям территорий запретили торговать домашними животными, а также вывозить кошек и собак за пределы населенных пунктов. Также под запрет попали выводка и натаска собак.

В 2020 году в Омской области зарегистрировано 16 случаев бешенства в 12 районах. С начала года обнаружено уже восемь очагов заболевания.

Ранее в этот день сообщалось о нападении больного кота на хозяина в Рязанской области. Мужчина направил животное на обследование, ветеринары подтвердили факт заражения бешенством.