Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лавров назвал отношения России с ЕС «разорванными в клочья»
Политика
В Совфеде назвали санкции против Медведчука нарушением конституции Украины
Мир
Лавров заявил о «ковбойских разборках» во внутренней политике США
Мир
Эстонский врач объяснил причины поддержки вакцины «Спутник V»
Мир
Антонов отметил актуальность предложений о сотрудничестве с США
Политика
Лавров прокомментировал слухи о создании Турцией «Великого Турана»
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мир
Лавров отметил рост авторитета России из-за вакцины «Спутник V»
Политика
Меркель и Макрон высказались о будущих отношениях с Россией

СНБО Украины ввел санкции в отношении Медведчука и его жены

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении депутата Верховной рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также его жены. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции», — заявил Данилов на брифинге после заседания совета.

«Зеленский пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти»
Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук — о причинах для импичмента президенту и борьбе за свободу слова

Он пояснил, что санкции применены в отношении госпожи Марченко Оксаны Михайловны и Медведчука Виктора Владимировича.

Отмечается, что ограничения ввели из-за расследования по факту финансирования терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Ранее, 5 февраля, Данилов заявил, что в ближайшее время будут введены санкции против ряда депутатов Верховной рады. В эфире телеканала «Украина» он выразил уверенность, что в ближайшее время украинские власти продолжат вводить ограничения в отношении определенных категорий физических и юридических лиц.

За день до этого украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.

По словам Медведчука, есть все доказательства нарушения главой государства конституции.

2 февраля украинский лидер ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). На следующий день телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание и лишились доменов.

Свое решение Зеленский объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой». В свою очередь, журналисты назвали происходящее устранением неугодных СМИ и пообещали продолжить деятельность.

В МИД России назвали решение Зеленского о санкциях вопиющим примером политической цензуры. Министерство призвало компетентные международные организации дать оценку действиям украинских властей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021