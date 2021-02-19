СНБО Украины ввел санкции в отношении Медведчука и его жены

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении депутата Верховной рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также его жены. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции», — заявил Данилов на брифинге после заседания совета.

Он пояснил, что санкции применены в отношении госпожи Марченко Оксаны Михайловны и Медведчука Виктора Владимировича.

Отмечается, что ограничения ввели из-за расследования по факту финансирования терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Ранее, 5 февраля, Данилов заявил, что в ближайшее время будут введены санкции против ряда депутатов Верховной рады. В эфире телеканала «Украина» он выразил уверенность, что в ближайшее время украинские власти продолжат вводить ограничения в отношении определенных категорий физических и юридических лиц.

За день до этого украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.

По словам Медведчука, есть все доказательства нарушения главой государства конституции.

2 февраля украинский лидер ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). На следующий день телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание и лишились доменов.

Свое решение Зеленский объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой». В свою очередь, журналисты назвали происходящее устранением неугодных СМИ и пообещали продолжить деятельность.

В МИД России назвали решение Зеленского о санкциях вопиющим примером политической цензуры. Министерство призвало компетентные международные организации дать оценку действиям украинских властей.