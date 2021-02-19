План рекультивации свалки в Красном Яре объявили в Ульяновской области

Сотрудники министерства природы Ульяновской области посетили закрытый полигон ТБО в Красном Яре. Этот объект накопленного экологического ущерба был включен в перечень свалок, расположенных в границах городов и подлежащих рекультивации по проекту «Чистая страна».

«В 2020 году по результатам торгов заключен госконтракт с компанией «Спецгеоэкология», которая приступила к разработке проектной документации на рекультивацию полигона. Так, запланирована дегазация, затем будут проведены строительные работы, обустройство специального «купола» и высадка зеленых насаждений», — рассказали в пресс-службе минприроды региона. Об этом информирует ulpravda.ru.

В Нефтекумском городском округе Ставропольского края планируется рекультивировать свалку площадью 3,8 га. Соответствующая информация следует из материалов закупки. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) находится в 2,6 км к юго-западу от города Нефтекумска на территории недостроенных очистных сооружений. Рекультивация начнется 1 апреля и должна завершиться до 31 июля этого года.