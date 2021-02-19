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Депутат из Дагестана прокомментировал информацию о своем задержании

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Депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев после информации о своем задержании в пятницу, 19 февраля, записал ролик, на котором заявил, что у него «всё нормально».

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Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте «Голос Дагестана». На его кадрах политик называет сегодняшнюю дату и время записи. При этом конкретного опровержения информации о своем задержании он не сделал.

О том, что Абуева задержали сотрудники центрального аппарата ФСБ, ранее в пятницу сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, депутат был задержан в рамках уголовного дела об убийстве и в скором времени его доставят в Москву.

Отмечалось, что официальных данных о задержании Абуева пока не поступало. Также достоверно неизвестно, какие именно эпизоды могут вменяться чиновнику.

По данным источника ТАСС в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, депутат мог быть задержан в рамках дела об убийстве сотрудника экономической безопасности МВД по Дагестану майора милиции Хангишиева, которое произошло в октябре 2010 года.

Собеседник агентства подчеркнул, что при задержании у Абуева и сопровождавших его лиц было изъято несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Также сообщалось, что все задержанные будут отправлены в Москву для следственных действий и предъявления обвинений.

Джафар Абуев является депутатом Народного собрания Дагестана шестого созыва от партии «Единая Россия», а также членом комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений.

1 февраля следствие возбудило уголовное дело против депутата заксобрания Приморского края по подозрению в мошенничестве с земельными участками.

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