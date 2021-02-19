Жителей Тамбовской области предупредили об аномально холодной погоде

В ближайшие сутки в Тамбовской области ожидается аномально холодная погода. Температура будет ниже климатической нормы на семь и более градусов.

По данным синоптиков, в ночь на 20 февраля похолодает до –23 градусов. МЧС рекомендует жителям региона воздержаться от длительного нахождения на улице. Водителей просят отказаться от дальних поездок, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии сильные заморозки повлияли на проведение ряда мероприятий. Несколько фестивалей перенесли с праздничных выходных на март. В частности, отложено проведение фестиваля «Огни ДондыДора».