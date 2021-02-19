Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лавров назвал отношения России с ЕС «разорванными в клочья»
Политика
В Совфеде назвали санкции против Медведчука нарушением конституции Украины
Мир
Лавров заявил о «ковбойских разборках» во внутренней политике США
Мир
Эстонский врач объяснил причины поддержки вакцины «Спутник V»
Мир
Антонов отметил актуальность предложений о сотрудничестве с США
Политика
Лавров прокомментировал слухи о создании Турцией «Великого Турана»
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мир
Лавров отметил рост авторитета России из-за вакцины «Спутник V»
Политика
Меркель и Макрон высказались о будущих отношениях с Россией

Жителей Тамбовской области предупредили об аномально холодной погоде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие сутки в Тамбовской области ожидается аномально холодная погода. Температура будет ниже климатической нормы на семь и более градусов.

По данным синоптиков, в ночь на 20 февраля похолодает до –23 градусов. МЧС рекомендует жителям региона воздержаться от длительного нахождения на улице. Водителей просят отказаться от дальних поездок, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии сильные заморозки повлияли на проведение ряда мероприятий. Несколько фестивалей перенесли с праздничных выходных на март. В частности, отложено проведение фестиваля «Огни ДондыДора».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021