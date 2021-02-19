Роботизированный коровник построят к концу года в Коми

В деревне Выльыб Корткеросского района Коми до конца года планируется завершить строительство нового роботизированного коровника на 140 голов крупного рогатого скота.

В рамках рабочей поездки в район министр сельского хозяйства Республики Коми Денис Шаронов познакомился с производством хозяйства и побывал на стройке, передает ИА «Комиинформ».

«Изначально проект был на 400 голов, но после оценки реальных возможностей предприятия и просчета всех рисков руководителем Надеждой Макаровой было принято решение строить ферму на 140 голов с твёрдой уверенностью, что проект «полетит». И не прогадала, уже к концу года планируют сдать ферму в эксплуатацию», – отметил Шаронов.