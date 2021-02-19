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Лавров заявил о закрытии вопроса «Северного потока - 2» в ЕС

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Российская Федерация в полном объеме выполняет свои договорные обязательства по «Северному потоку – 2» в отличие от стран Евросоюза, поэтому оснований для санкций в связи с нарушением европейской газовой директивы нет, а для любого уважающего себя человека вопрос проекта закрыт. Об этом заявил 19 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Она (Еврокомиссия. — Ред.) предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет», — отметил министр в беседе с РБК.

По его словам, в таком случае вопрос закрыт для любого человека, уважающего закон.

Но позднее Еврокомиссия приступила к организации квазиправовых процедур по газопроводу, придя к выводу, что он попал под третий энергетический пакет и под газовую директиву, напомнил Лавров.

Ранее в пятницу глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти ФРГ нацелены на создание условий для завершения строительства «Северного потока – 2».

В настоящее время США обсуждают с Берлином возможность применения новых санкций против проекта. Вашингтон предлагает Евросоюзу свой сжиженный природный газ.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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