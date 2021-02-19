Лавров заявил о «ковбойских разборках» во внутренней политике США

Внутренняя политика США обострилась до предела, в ней присутствуют «ковбойские разборки». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя риторику американских политических кругов по отношению к России, в эфире телеканала РБК в пятницу, 19 февраля.

«Ковбойские разборки», кто круче, тоже там присутствуют. Но это нормальное проявление американской политики, особенно сейчас. Она обострилась до предела в своих противоречиях между либералами, которые думали, что это уже неостановимая тенденция», — сказал министр.

По его словам, в американские политические круги «вдруг пришел [экс-президент США] Дональд Трамп», который «не сильно жаловал либеральные принципы и подходы, старался больше думать о коренных интересах тех, кто основал Америку, приехал туда (она всегда была страной эмигрантов) и принял ее законы».

«Вот о чем идет спор: сохраняется ли лояльность государству, которое тебя приняло, или ты хочешь размывать его принципы?» — сказал Лавров.

Он отметил, что на стадии предвыборной гонки демократы «примерно так и говорили». Нынешний американский лидер Джо Байден «и его люди не просто заявляли», что Трамп проявляет «мягкотелость», а иногда обвиняли его в «работе на российскую разведку».

По словам Лаврова, Трамп говорил, что был самым жестким по отношению к России.

«Он сказал, что ему нравится Владимир Путин, но ввел больше санкций, чем все его предшественники вместе взятые», — заключил глава российского МИДа.

Ранее в пятницу Байден, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «европейский проект». Он подчеркнул, что США сохранят полную приверженность НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, которая определяет принцип коллективной обороны альянса.

Ранее 12 февраля Лавров рассказал в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live», что Москва и Вашингтон при нынешнем американском президенте вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но необходимо продолжать диалог.

За день до этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил, что Соединенные Штаты не прекращают циничные попытки вмешательств во внутрироссийские дела Москвы. Он добавил, что Москва не питает иллюзий относительно будущих отношений с Вашингтоном при президентстве Байдена.