Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Чудинов уступил Чилембе в весе
Мир
Капитализация биткоина превысила $1 трлн
Мир
Байден обвинил Россию в атаках на Запад и стремлении ослабить НАТО
Общество
В Москве арестован россиянин по подозрению в госизмене
Спорт
Вильданов сломал весы на предварительном взвешивании
Мир
Два новых министра появятся в кабмине Грузии
Общество
В Подмосковье график движения общественного транспорта изменится в праздники
Мир
СНБО Украины принял «секретные решения» из-за ситуации в Донбассе
Мир
Генсек ООН призвал Запад к диалогу с другими ведущими мировыми силами
Сюжет:

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снижение показателей распространения коронавируса и госпитализаций в Москве не позволяют говорить об окончании пандемии. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Крутой оборот: как Москва оживает после локдауна
Кому удалось быстро нарастить выручку после снятия ограничений

«Мы видим продолжающееся снижение и выявляемости, и госпитализации, и тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах. Просто надо иметь ввиду, что пандемия еще не прошла и надо все равно беречься», — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот же день Собянин заявлял о спаде пандемии COVID-19. По его словам, система здравоохранения столицы выдержала экстремальную нагрузку.

Накануне заместитель мэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что в Москве четвертую неделю идет спад заболеваемости COVID-19. По ее словам, такая динамика наблюдается во всех возрастных группах, включая детей.

Кроме того, Ракова рассказала, что в Москве более 555 тыс. человек вакцинировались от COVID-19. По ее словам, в ближайшие две недели на вакцинацию записались еще почти 60 тыс. москвичей.

По состоянию на 19 февраля в Москве зарегистрировано почти 965 тыс. случаев коронавирусной инфекции. При этом за минувшие сутки было выявлено 1972 новых пациента.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021