Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Снижение показателей распространения коронавируса и госпитализаций в Москве не позволяют говорить об окончании пандемии. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим продолжающееся снижение и выявляемости, и госпитализации, и тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах. Просто надо иметь ввиду, что пандемия еще не прошла и надо все равно беречься», — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот же день Собянин заявлял о спаде пандемии COVID-19. По его словам, система здравоохранения столицы выдержала экстремальную нагрузку.

Накануне заместитель мэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что в Москве четвертую неделю идет спад заболеваемости COVID-19. По ее словам, такая динамика наблюдается во всех возрастных группах, включая детей.

Кроме того, Ракова рассказала, что в Москве более 555 тыс. человек вакцинировались от COVID-19. По ее словам, в ближайшие две недели на вакцинацию записались еще почти 60 тыс. москвичей.

По состоянию на 19 февраля в Москве зарегистрировано почти 965 тыс. случаев коронавирусной инфекции. При этом за минувшие сутки было выявлено 1972 новых пациента.

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