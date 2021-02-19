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Источник рассказал об арестованном в Москве за госизмену политологе

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Арестованный в Москве за госизмену политолог Демури Воронин мог быть связан со спецслужбами Германии. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Он в основном проживает в Германии, спецслужбам которой мог передать данные, составляющие государственную тайну», — сказал собеседник агентства.

О том, что в столице задержали россиянина Демури Воронина по подозрению в госизмене, стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал его до 13 апреля 2021 года.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальная санкция по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Так как дело маркировано грифом «совершенно секретно», его подробности не разглашаются.

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