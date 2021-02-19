Столетний деревянный дом планируют снести в Тюмени

Власти Тюмени сообщили о планах по сносу деревянного жилого дома на улице Береговой, которому уже больше 100 лет. На текущий момент все жильцы расселены.

Здание было признано аварийным еще восемь лет назад. В доме выбиты стекла, а вход в помещения ограничен. Общая площадь жилых помещений составляет 150 кв. м. Об этом сообщает портал «Наш город». В скором времени строение полностью разберут.

В 2020 году жители улицы Береговой сообщали о частых пожарах в старых домах. Горожане организовали дежурства из-за возгораний в пустующих зданиях. Тогда тюменцы предполагали, что все поджоги носят умышленный характер.

Ранее сообщалось, что в Омске планируют снести 60 гаражей. На их месте будет построен детский сад.