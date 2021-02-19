Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Чудинов уступил Чилембе в весе
Мир
Капитализация биткоина превысила $1 трлн
Мир
Байден обвинил Россию в атаках на Запад и стремлении ослабить НАТО
Общество
В Москве арестован россиянин по подозрению в госизмене
Спорт
Вильданов сломал весы на предварительном взвешивании
Мир
Два новых министра появятся в кабмине Грузии
Общество
В Подмосковье график движения общественного транспорта изменится в праздники
Мир
СНБО Украины принял «секретные решения» из-за ситуации в Донбассе
Мир
Генсек ООН призвал Запад к диалогу с другими ведущими мировыми силами

Столетний деревянный дом планируют снести в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Тюмени сообщили о планах по сносу деревянного жилого дома на улице Береговой, которому уже больше 100 лет. На текущий момент все жильцы расселены.

Здание было признано аварийным еще восемь лет назад. В доме выбиты стекла, а вход в помещения ограничен. Общая площадь жилых помещений составляет 150 кв. м. Об этом сообщает портал «Наш город». В скором времени строение полностью разберут.

В 2020 году жители улицы Береговой сообщали о частых пожарах в старых домах. Горожане организовали дежурства из-за возгораний в пустующих зданиях. Тогда тюменцы предполагали, что все поджоги носят умышленный характер.

Ранее сообщалось, что в Омске планируют снести 60 гаражей. На их месте будет построен детский сад.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021