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Теплицы установят на строящемся мосту в Самаре

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Строители установят теплицы на новом мосту в Самаре. Они необходимы для проведения работ по бетонированию пролетов.

Строительство моста через реку Сок находится в активной фазе. Рабочие завершили надвижку пролетных строений и готовятся к бетонированию пролетов. теплицы позволят поддерживать температуру выше +5 градусов, при которой бетон сможет быстро застывать и набирать прочность. Об этом пишет НИА «Самара».

После заливки бетоном начнется строительство проезжей части. По данным подрядчика, процесс будет идти более быстро, чем на Самарском мосту.

Переправу планируют запустить до конца июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в список объектов для ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включили участок региональной магистрали Осинки–Приволжье.

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