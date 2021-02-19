Москва призвала ОБСЕ и СЕ оценить новые санкции СНБО Украины

Москва обратилась к Совету Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом обратить внимание на новые санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины и дать им правовую оценку. Об этом в пятницу, 19 февраля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Речь идет о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены.

По мнению собеседника агентства, новые ограничения обусловлены страхом Киева перед растущей популярностью оппозиционных сил.

«Это политически мотивированное решение, направленное на устранение внутренних оппонентов нынешней власти. Оно вызвано ее страхом перед растущей популярностью оппозиционных сил. В цивилизованных странах такие политические репрессии неприемлемы», — подчеркнул источник.

Помимо того, СНБО ввел ограничения еще для двух украинских граждан и трех россиян, а также пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев–Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

5 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина» анонсировал, что в ближайшее время будут введены ограничения против ряда украинских граждан, в том числе депутатов Верховной рады. Тогда же он допустил, что среди лиц, которые попадут под действие санкций, окажется Медведчук.

За день до этого украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.

По словам Медведчука, есть все доказательства нарушения главой государства конституции.